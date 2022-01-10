Обзор южнокорейских сериалов в 2022 году

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В 2022 году состоится показ большого количества сериалов, многие из которых привлекли большой интерес общественности. Студия Astory представит в этом году шесть работ. В их числе сериал «Болтун» (빅마우스) об истории адвоката Пак Чхан Хо, оказавшегося в противостоянии с представителями элиты. Главные роли в сериале сыграют актёр Ли Чжон Сок (이종석) и актриса Им Юн А (임윤아). Два других сериала - «Странный адвокат У Ëн У» (이상한 변호사 우영우) в главной роли с актёром Кан Ги Ëном (강기영) и актрисой Пак Ын Бин (박은빈) и «Люди из администрации президента» (청와대 사람들) в главной роли с актёром Чха Ин Пхё (차인표). Кроме этого, стоит отметить такие сериалы как «Шаман» (무당), автором сценария которого является Пак Чэ Бом (박재범), написавший сценарий для популярного сериала «Винченцо» (빈센조), а также «Отсрочка в 340 дней» (340일간의 유예), который будет снят по мотивом одноимённого веб-комикса. Другая компания Studio Dragon готовится представить 12 работ. Уже начался показ сериала «Призрачный доктор» (고스트 닥터) в главной роли с актёрами Чон Чжи Хуном (정지훈) и Ким Бомом (김범). Зрителей ждёт сериал «Чудовищный» (괴이) о борьбе археологов со статуей Будды, в которую вселился злой дух. Главные роли в нём сыграют актёр Ку Гё Хван (구교환) и актриса Син Хён Бин (신현빈). Другой сериал, заслуживающий внимания, - «Наш блюз» (우리들의 블루스) от сценариста Но Хи Гён (노희경). Он повествует об истории из жизни людей, проживающих на острове Чечжудо. На роли был приглашён звёздный состав: актёры Ли Бён Хон (이병헌), Чха Сын Вон (차승원), Ким У Бин (김우빈), актрисы Син Мин А (신민아), Хан Чжи Мин (한지민) и другие. Стриминг-платформа Netflix покажет сериалы «Сейчас наша школа» (지금 우리 학교는) о странном вирусном заболевании, охватившем учебное заведение, «Суд по делам несовершеннолетних» (소년심판) в главной роли с актрисой Ким Хе Су (김혜수).