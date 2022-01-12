Традиционная медицина в Северной Корее

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Традиционная корейская медицина на Севере называется 고려의학 -медицина Корё. В то время как на Юге традиционная медицина практикуется отдельно от западной, в Северной Корее два разных направления медицины тесно переплелись. Разобраться в вопросах традиционной медицины в Северной Корее нам поможет госпожа Ким Чжи Ын (김지은), которая первой из северокорейских беженцев стала обладательницей дипломов специалиста по восточной медицине, полученных как на Севере, так и на Юге.