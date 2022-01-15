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Песни о жадности

#Мелодии Кореи l 2022-01-13

Мелодии Кореи

Песни о жадности

В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с песнями о деньгах и жадности из традиционных музыкальных сказаний пхансори. Мы расскажем, почему жадный Нольбо хотел забрать шкаф у своего брата, и что из этого вышло, как герой «Сказания о верной Чхун Хян» разоблачил алчных чиновников, и о многом другом.


Выпуск 548. Песни о жадности

* Песня «Сомнения» – Группа «Ли Наль Чхи бэнд»

* Песня «Хвачхочжан» – Группа «Торис»

* Песня «Появление тайного ревизора» – Пэк Хён Хо (вокал)

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