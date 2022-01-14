Снег на улице им. Ким Гван Сока

Актёр О Ён Су удостоен премии «Золотой глобус»
2022-01-15
2022-01-14
На улице им. Ким Гван Сока в округе Чун-гу города Тэгу идёт искусственный снег. Местная администрация установила у стены концертного зала специальные аппараты, которые распыляют искусственный снег, когда к стене подходят люди.
(Yonhap News)
2022-01-15
2022-01-14
2022-01-14
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