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Снег на улице им. Ким Гван Сока

2022-01-14

Новости



На улице им. Ким Гван Сока в округе Чун-гу города Тэгу идёт искусственный снег. Местная администрация установила у стены концертного зала специальные аппараты, которые распыляют искусственный снег, когда к стене подходят люди.

(Yonhap News) 


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