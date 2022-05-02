Передача «Всекорейский конкурс песен» возобновляет съёмки

ⓒ KBS

Телеканал KBS1 сообщил о возобновлении съёмок передачи «Всекорейский конкурс песен» в регионах РК в мае текущего года. Решение было принято в связи с отменой в стране режима социального дистанцирования. Место, время съёмок и другая подробная информация пока не называются. Ранее, в марте 2020 года, съёмки передачи были прекращены на фоне пандемии коронавируса. В эфир выходили специальные выпуски, смонтированные из фрагментов предыдущих выпусков. Уже в скором времени старейший ведущий страны Сон Хэ (송해), наконец, сможет встретиться с участниками музыкального конкурса. Телеведущий Сон Бок Хи (송복희), более известный под творческим псевдонимом Сон Хэ, родился 27 апреля 1927 года. В этом году ему исполнилось 95 лет. Сон Хэ ведёт передачу «Всекорейский конкурс песен» на протяжении 33 лет, если не считать семимесячный перерыв в 1994 году.