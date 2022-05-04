Хурма и тигр (VOD)

Давным-давно глубоко в горах жил-был огромный тигр. Даже тень его грозного вида вызывала дрожь у других животных. Как-то раз он проснулся голодным и отправился в деревню, чтобы полакомиться упитанным поросёнком или телёнком! Да и не только! Вдруг откуда-то донёсся детский плач.

«Тсс, малютка… Там за дверью ходит тигр!»

Но ребёнок всё равно продолжал плакать. Однако когда бабушка сказала: «Вот, хурма», ребёнок тут же перестал плакать. Кто же есть «Хурма?!»

Тигр вдруг испугался. Что дальше случилось с ним?