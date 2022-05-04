В РК отменён масочный режим на открытом воздухе

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Со 2 мая в Республике Корея отменено требование о ношении масок на открытом воздухе. Предполагается, что данный шаг приблизит возвращение жителей страны к прежней жизни. Теперь ношение масок не требуется также на прогулочных и горных тропах, во время занятий спортом и в парках развлечений. Тем не менее, на концертах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях с количеством участников более 50 человек ношение масок по-прежнему является обязательным. Рекомендательный характер носит ношение масок на открытом воздухе для пожилых, невакцинированных и людей с пониженным иммунитетом. Однако в целом, несмотря на небольшой ряд ограничений, обязательное ношение масок на открытом воздухе отменено полностью, хотя жители страны по-прежнему продолжают носить маски.

При принятии решения правительство руководствовалось тенденцией роста заболеваемости за последние шесть недель. Кроме того, научно доказано, что на открытом воздухе риск распространения инфекции снижается более чем в 18 раз по сравнению с закрытыми помещениями. Как заявила начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён, на открытом воздухе происходит постоянное естественное проветривание, что значительно снижает риск заражения. Кроме того, за последнюю неделю апреля среднее количество заражённых в день сократилось до 54 тыс. человек.

По прогнозам экспертов, через три недели количество новых случаев может сократиться ещё на 10 тысяч, если не появится новый штамм коронавируса. Тем не менее, пока причины для беспокойства остаются. В некоторых странах после отмены масочного режима фиксировался повторный рост заболеваемости. Кроме того, часть экспертов считает подобные меры правительства преждевременными, так как при необходимости повторно призвать население к ношению масок будет уже сложно.