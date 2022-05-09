Лица вне закона 2 (범죄도시2)

Kwak Dong-yeon
2022-05-09
#Новости шоу-бизнеса l 2022-05-09
Режиссер: Ли Сан Ëн
В ролях: Ма Дон Сок, Сон Сок Ку, Чхве Гви Хва
Премьера: 18 мая 2022 г.
Ветеран полицейского участка округа Кымчхон-гу Ма Сок До и его подчинённые по заданию отправляются во Вьетнам. Цель поездки – вернуть в РК преступника, сбежавшего из страны. Вскоре полицейские понимают о существовании более опасного и безжалостного бандита Кан Хэ Сана, за которым они начинают погоню.
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
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