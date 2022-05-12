В РК появится управление по делам зарубежных соотечественников

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В Республике Корея будет создано управление по делам зарубежных соотечественников. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, выступая 11 мая в Сеуле на встрече с соотечественниками, присутствовавшими на церемонии инаугурации. По словам главы государства, будет сформировано единое глобальное сообщество корейцев, которое обеспечит условия для совместного процветания. Для этого правительство будет руководствоваться практической политикой, направленной на укрепление прав и интересов зарубежных соотечественников. Президент также пообещал создать систему предоставления административных услуг для корейцев, проживающих за рубежом, пересмотреть законы, вызывающие у соотечественников неудобства. Среди обещаний Юн Сок Ёля также проверка и доработка системы выборов за рубежом, укрепление связей с зарубежными соотечественниками по разным направлениям, подготовка кадров следующего поколения. В мероприятии приняли участие 1.100 зарубежных соотечественников и 190 представителей государственных ведомств.

Под зарубежными соотечественниками подразумеваются граждане страны, проживающие за рубежом, а также граждане других государств, которые в прошлом имели южнокорейское гражданство. По состоянию на 2021 год, во всём мире проживают 7 млн 325 тыс. соотечественников. Наибольшее их количество проживает в США – 2 млн 630 тыс.человек, далее следуют Китай, Япония и страны Европы. В 1997 году правительством был учреждён Фонд зарубежных соотечественников, который занимается поддержкой их объединений, защитой прав, укреплением связей и воспитанием кадров будущего среди соотечественников. Однако фонд не является государственной организацией, что не позволяет ему проводить собственную политику.