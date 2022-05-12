РК готовится к местным выборам

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1 июня в Республике Корея состоятся местные выборы. Будут избираться главы городских и провинциальных администраций, депутаты местных законодательных собраний и руководители департаментов образования. Кроме того, в семи округах пройдут дополнительные выборы в Национальное собрание. Итоги выборов, по оценкам экспертов, во многом определят направления политической ситуации в стране. Правящая партия Сила народа поставила цель добиться победы, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы нового правительства. Ставшая оппозиционной Демократическая партия Тобуро намерена укрепить свои позиции после поражения на президентских выборах.

Наиболее напряжённая борьба на местных выборах развернётся за посты мэра Сеула и губернатора провинции Кёнгидо – наиболее густонаселённых регионов страны. Нынешний мэр Сеула О Сэ Хун будет баллотируется на второй срок. Его основной соперник – бывший лидер Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиль. За места в Национальном собрании поборются, в частности, бывший председатель комиссии по приёму президентских полномочий Ан Чхоль Су от партии Сила народа и участник президентских выборов от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён.

Регистрация кандидатов прошла 12-13 мая. Предвыборная агитация будет проходить с 19 по 31 мая, а досрочные выборы состоятся 27-28 мая. Это первые выборы после внесения поправок в Закон об избрании на государственные должности, в результате чего возрастной ценз кандидатов снизился с 25 до 18 лет. Теперь выдвигать свои кандидатуры в органы власти могут даже некоторые ученики выпускного класса старшей школы.