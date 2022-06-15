Красные туфли (1) 조심하지

Диалог недели

진아(Чжин А): 엄마 얼굴 왜 그래? 피 나.

Чжин А: Мама, что у тебя с лицом? У тебя кровь.

희경(Хи Гён): 으응. 엄마 탁자에 부딪쳤어.

Хи Гён: А, я ударилась об стол.

진아(Чжин А): 조심하지. 아프겠다.

Чжин А: Надо было быть осторожней. Больно, наверное.

희경(Хи Гён): 자, 어서.

Хи Гён: Спи скорее.





Фраза недели

조심하지

[Чо-сим-ха-чжи]

Надо было быть осторожней.





Примеры

☞ 좀 일찍 출발하지 그랬어? / 좀 일찍 출발하지

«Надо было выходить из дома раньше»

☞ 공부 좀 하지 / 공부 좀 하지 그래?

«Может займешься учебой?»





Другие выражения

☞ 아프겠다

«Больно, наверное».





Примеры

☞ 맛있겠다

«Выглядит вкусно»

☞ 예쁘겠다

«Мне кажется, будет красиво»



