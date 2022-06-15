Красные туфли (1) 조심하지

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Почтительная Сим Чхон (VOD)
2022-06-15
#Говорим как герои сериалов l 2022-06-13
Диалог недели
진아(Чжин А): 엄마 얼굴 왜 그래? 피 나.
Чжин А: Мама, что у тебя с лицом? У тебя кровь.
희경(Хи Гён): 으응. 엄마 탁자에 부딪쳤어.
Хи Гён: А, я ударилась об стол.
진아(Чжин А): 조심하지. 아프겠다.
Чжин А: Надо было быть осторожней. Больно, наверное.
희경(Хи Гён): 자, 어서.
Хи Гён: Спи скорее.
Фраза недели
조심하지
[Чо-сим-ха-чжи]
Надо было быть осторожней.
Примеры
☞ 좀 일찍 출발하지 그랬어? / 좀 일찍 출발하지
«Надо было выходить из дома раньше»
☞ 공부 좀 하지 / 공부 좀 하지 그래?
«Может займешься учебой?»
Другие выражения
☞ 아프겠다
«Больно, наверное».
Примеры
☞ 맛있겠다
«Выглядит вкусно»
☞ 예쁘겠다
«Мне кажется, будет красиво»
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
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