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Брокер (브로커)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-06-13


Режиссер: Хирокадзу Корээда

В ролях: Сон Ган Хо, Кан Дон Вон, Пэ Ду На, IU

Премьера: 8 июня 2022 г.


Сан Хён вместе со своим сообщником Тон Су занимается похищением и продажей младенцев, оставленных в церковном бэби-боксе. В один день судьба сводит их с молодой матерью Со Ён, оставившей ребёнка, но вернувшейся за ним спустя несколько дней. Узнав о бизнесе новых знакомых, Со Ён решает отправиться вместе с ними, чтобы найти новых родителей для своего ребёнка.

Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
Брокер (브로커)
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