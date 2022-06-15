Брокер (브로커)

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Почтительная Сим Чхон (VOD)
2022-06-15
#Новости шоу-бизнеса l 2022-06-13
Режиссер: Хирокадзу Корээда
В ролях: Сон Ган Хо, Кан Дон Вон, Пэ Ду На, IU
Премьера: 8 июня 2022 г.
Сан Хён вместе со своим сообщником Тон Су занимается похищением и продажей младенцев, оставленных в церковном бэби-боксе. В один день судьба сводит их с молодой матерью Со Ён, оставившей ребёнка, но вернувшейся за ним спустя несколько дней. Узнав о бизнесе новых знакомых, Со Ён решает отправиться вместе с ними, чтобы найти новых родителей для своего ребёнка.
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
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