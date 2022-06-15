Брокер (브로커)





Режиссер: Хирокадзу Корээда

В ролях: Сон Ган Хо, Кан Дон Вон, Пэ Ду На, IU

Премьера: 8 июня 2022 г.





Сан Хён вместе со своим сообщником Тон Су занимается похищением и продажей младенцев, оставленных в церковном бэби-боксе. В один день судьба сводит их с молодой матерью Со Ён, оставившей ребёнка, но вернувшейся за ним спустя несколько дней. Узнав о бизнесе новых знакомых, Со Ён решает отправиться вместе с ними, чтобы найти новых родителей для своего ребёнка.