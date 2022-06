Музыкальный режиссёр сериала «Игра в кальмара» подписал контракт с Decca Records

ⓒ Universal Music

Музыкальный режиссёр сериала «Игра в кальмара» Чон Чжэ Иль (정재일) подписал контракт с британским лейблом звукозаписи Decca Records. Как сообщает Universal Music Group, в настоящее время Чон Чжэ Иль готовится к выпуску первого музыкального альбома в составе новой компании. Речь идёт об обновлённой пластинке psalms (시편), представленной ещё в июне 2021 года. Выход международной версии запланирован на 22 июля текущего года. Ранее, 9 июня 2022 года, Чон Чжэ Иль выпустил сингл-альбом под названием «Дни его - как уклоняющаяся тень 1» (his days are like a passing shadow I). Как видно из названия альбома, артист в своём творчестве использует стихи из Псалтири. Чон Чжэ Иль в своём интервью сообщил, что очень рад возможности сотрудничества с Decca Records, чьи композиции он слушал с раннего детства. Артист начал свою деятельность в 1999 году в составе группы Gigs (긱스). В настоящее время сочиняет музыку не только для кино, но также для мюзиклов, театральных постановок, выставок.