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Сказание о деве Сим Чхон

#Мелодии Кореи l 2022-06-16

Мелодии Кореи

Сказание о деве Сим Чхон

«Сказание о деве Сим Чхон» - известный корейский эпос о заботливой, доброй и смелой девушке по имени Чхон. Её любовь к отцу помогла не только самому старику Симу, но и всем слепым людям страны. В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с песнями о героях и эпизодах из этого эпоса.



Выпуск 570. Сказание о деве Сим Чхон

  • Песня «Ппэндок» – Ким Юль Хи (вокал), группа Soul Sauce
  • Песня «Ах, мельница» – Группа «Торис»
  • Песня «О прозрении всех слепцов» – Чо Элла (вокал)
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