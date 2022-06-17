«Сказание о деве Сим Чхон» - известный корейский эпос о заботливой, доброй и смелой девушке по имени Чхон. Её любовь к отцу помогла не только самому старику Симу, но и всем слепым людям страны. В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с песнями о героях и эпизодах из этого эпоса.









Выпуск 570. Сказание о деве Сим Чхон