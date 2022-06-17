Отбросив предубеждения и дискриминацию
2022-06-17
#Мелодии Кореи l 2022-06-16
«Сказание о деве Сим Чхон» - известный корейский эпос о заботливой, доброй и смелой девушке по имени Чхон. Её любовь к отцу помогла не только самому старику Симу, но и всем слепым людям страны. В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с песнями о героях и эпизодах из этого эпоса.
Выпуск 570. Сказание о деве Сим Чхон
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-15
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