Группа BTS временно прекращает музыкальную деятельность

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14 июня группа BTS объявила о временной приостановке своей деятельности, повергнув в шок фанатов и всех причастных к поп-музыке. Объявление прозвучало на платформе YouTube. «Впереди нас ждёт ещё больше времени, даже если сейчас мы ненадолго прервёмся, расслабимся и отдохнём», - говорится в сообщении. Лидер группы RM признался, что потерял смысл собственных посланий, хотя это является важной частью жизни. Достигнув расцвета, человек должен вести какую-то активную деятельность, но с каких-то пор «я перестал понимать, куда двигаться дальше», а «времени подумать об этом не было»,- признался RM. О творческих трудностях упомянул и Шуга, сказав, что не находил слова к песням и разговорам.

Вместе с тем, участники группы рассказали о планах заняться сольной карьерой. Если раньше отдельные синглы выходили нерегулярно, то теперь музыканты планируют выпускать полноценные альбомы. Продюсерское агентство Big Hit Music, к которому относится группа BTS, 15 июня уже сообщало о том, что группа намерена совмещать общую и сольную деятельности. Теперь становится ясно, что участники временно прекратят совместную музыкальную деятельность, однако продолжат сниматься в интернет-контентах, рекламе и других проектах. Представитель продюсерского центра HYBE также пояснил, что вопрос о роспуске группы не рассматривается. По его словам, участники BTS уже имеют планы или планируют сольную карьеру. При этом дальнейшая деятельность самой группы тоже находится на стадии планирования.

10 июня BTS представила свой новый музыкальный альбом PROOF. Уже сейчас распродано более 2 млн. копий. Ранее участники группы называли альбом подведением итогов первой главы, очевидно, имея в виду перерыв в своей деятельности.