Состоялись лётные испытания истребителя KF-21

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19 июля состоялись успешные лётные испытания первого южнокорейского истребителя KF-21 «Порамэ». Полёт продолжительностью 33 минуты был выполнен над авиабазой Сачхон в провинции Кёнсан-Намдо. По данным Корейского агентства оборонного развития, в ходе испытаний была проведена проверка основных взлётно-посадочных характеристик самолёта, испытана работа двигателя. Истребитель был оснащён всеми видами снаряжения, за исключением активной фазированной антенной решётки и ракетного вооружения, которое было заменено на муляжи. Максимальная скорость полёта составила 400 км/час.

Ожидается, что разработка KF-21 будет завершена в 2026 году. К этому времени планируется провести порядка двух тысяч лётных испытаний. В 2028 году военно-воздушные силы планируют получить 40 единиц KF-21, а в 2032 году на вооружении будут находиться 120 боевых машин данного типа. Истребитель сможет достичь максимальной скорости 1,81 числа Маха с максимальной загрузкой 7.700 кг. Дальность полёта без дозаправки составит 2.900 км.

Подняв в воздух первый отечественный истребитель, Республика Корея приблизилась к тому, чтобы стать страной-производителем собственных сверхзвуковых самолётов. До сих пор подобные самолёты разрабатывали только США, Россия, Китай, Япония, Франция, Швеция и Европейский консорциум, в который входят Великобритания, Германия, Италия и Испания. Программа создания нового истребителя стоимостью 7 млрд 900 млн долларов для замены устаревших F-4 и F-5 стартовала в конце 2015 года.