Участники BTS примут участие в новом музыкальном проекте

ⓒ Big Hit Music

Четыре участника группы BTS (방탄소년단) Jin (진), Чи Мин (지민), V (뷔) и Чон Гук (정국) примут участие в записи музыкального трека с американскими реперами Бенни Бланко и Снуп Доггом. Как сообщили в продюсерском агентстве Big Hit Music, предложение о совместном творчестве последовало от Бенни Бланко. Ранее, 19 июля, он провёл телефонные переговоры с председателем совета директоров компании HYBE Пан Си Хёком (방시혁) и гендиректором HYBE America Скутером Брауном. По мнению южнокорейской стороны, сотрудничество с американскими исполнителями позволит участникам BTS в очередной раз продемонстрировать свои вокальные способности, а также показать поклонниками новые аспекты своего творчества. Бенни Бланко – американский рэпер, автор песен и музыкальный продюсер. В своей карьере он сотрудничал с мировыми исполнителями как Джастин Бибер и Эд Ширан.