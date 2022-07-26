Пришелец: Часть первая (외계+인 1부)





Режиссер: Чхве Дон Хун

В ролях: Рю Чжун Ёль, Ким У Бин, Ким Тхэ Ри, Со Чжи Соп

Премьера: 20 июля 2022 г.





Открывается временной портал, соединяющий времена поздней династии Корё c 21 веком. Это приводит в наше время нескольких последователей даосизма, цель которых - завладеть таинственным мечом. Между тем, неизвестные начинают преследование инопланетного пленника, заключённого в человеческом теле.