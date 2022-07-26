Пришелец: Часть первая (외계+인 1부)

Динамика цен производителей
2022-07-26
#Новости шоу-бизнеса l 2022-07-25
Режиссер: Чхве Дон Хун
В ролях: Рю Чжун Ёль, Ким У Бин, Ким Тхэ Ри, Со Чжи Соп
Премьера: 20 июля 2022 г.
Открывается временной портал, соединяющий времена поздней династии Корё c 21 веком. Это приводит в наше время нескольких последователей даосизма, цель которых - завладеть таинственным мечом. Между тем, неизвестные начинают преследование инопланетного пленника, заключённого в человеческом теле.
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-26 14:55:17
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