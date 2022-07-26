ФРС США повысила учётную ставку на 0,75%

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27 июля Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку сразу на три четверти процента, и теперь она находится в диапазоне 2,25-2,5%. В таком же размере учётная ставка была повышена и в прошлом месяце, что является беспрецедентным за последние 28 лет. Принятое решение финансовый регулятор объяснил желанием обуздать инфляцию. Кроме того, приняты во внимание сбой цепочек поставок, нехватка продовольствия и сырья, а также последствия пандемии коронавируса. Несмотря на замедление потребительских и производственных показателей, рынок труда и уровень занятости населения по-прежнему остаются стабильными, пояснили в ФРС. По оценкам экспертов, принятые меры могут вызвать замедление экономического роста, но сдержат инфляцию.

Таким образом, теперь процентная ставка США превышает ставку Банка Кореи, которая составляет 2,25%. Подобная ситуация сложилась впервые за последние 2,5 года. 13 июля Банк Кореи повысил учётную ставку сразу на полпроцента, ожидая повышения процентной ставки в США. Нынешняя ситуация опасна для южнокорейского рынка возможностью массового оттока иностранного капитала в пользу сравнительно безопасных активов с более высоким доходом.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что перспективы южнокорейского рынка не так уж пессимистичны. Во-первых, существенное повышение ставки ФРС США было предсказуемо, а во-вторых, южнокорейский рынок по-прежнему является одним из самых привлекательных. Кроме того, при сохранении разницы между учётными ставками на протяжении короткого времени южнокорейский рынок не успеет ощутить сильный удар.