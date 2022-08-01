Сериал «Странный адвокат У Ён У» – один из популярных контентов на Netflix

ⓒ ENA

Сериал «Странный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우) телеканала ENA по состоянию на 30 июля занимает четвёртое место в мировом рейтинге популярных телешоу стриминг-платформы Netflix. Двумя днями ранее он занимал третью позицию в списке. Среди самого популярного кино и шоу по странам южнокорейский сериал занимает первое место в двадцати странах, включая РК, Гонконг, Индонезию, Японию, Вьетнам, Малайзию, Катар и Саудовскую Аравию. Сериал «Странный адвокат У Ён У» повествует об истории девушки-адвоката с расстройством аутического спектра, роль которой сыграла актриса Пак Ын Бин (박은빈). Его премьера состоялась 29 июня на телеканале ENA, и на сегодняшний день – это один из популярных сериалов на южнокорейском телевидении. Наивысший телевизионный рейтинг сериала составил 15,9%. Он выходит каждые среду и четверг на телеканале ENA. Контент также доступен для просмотра на платформе Netfilx.