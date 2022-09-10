Рынок подержанных вещей как элемент новой культуры жизни. Ч.2





Приложением для купли-продажи подержанных вещей, показывающим предложения на основе места проживания, пользуется так много людей, что даже появилось новое выражение: «Вы морковь?»

© Danggeun Market Inc

Обмен между жителями района

«Сделал экспресс-тест на антиген; результат оказался положительным. Что делать?» Кто-то разместил этот пост на доске объявлений. Тут же один из пользователей ответил: «Можно получить консультацию онлайн, а потом и лекарство в назначенной аптеке», а другой просто оставил слова поддержки: «Сильно болеете? Желаю вам побыстрее выздороветь». Все эти люди — жители одного района. Одна из услуг «Тангын маркета» — доска объявлений «Жизнь района», благодаря которой соседи могут задавать друг другу вопросы, делиться новостями и разрешать проблемы. Вслед за ростом числа пользователей, согласно данным на конец прошлого года, количество постов на таких досках объявлений выросло в 2,1 раза по сравнению с четвёртым кварталом предыдущего года.

Примеров того, как люди бесплатно поделились вещами, за тот же период стало на 82% больше и составило 3 млн. 880 тыс. случаев. Благодаря активизации бесплатной раздачи вещей, время от времени в приложении появляются также личные истории, от которых теплеет на сердце. В «Тангын маркете» объявили 11 число каждого месяца Днём взаимопомощи и по этому поводу делятся трогательными историями, случившимися с пользователями. Так, одна семья понесла ущерб из-за пожара в доме. По счастью, они благополучно выбрались, никто не пострадал, но строению был причинён значительный ущерб, поэтому им пришлось в течение трёх месяцев жить во временном жилье, предоставленном управой округа. Поскольку люди выбирались в спешке, они с собой ничего не взяли и, увидев объявление о бесплатной раздаче предметов первой необходимости, связались с пользователем. Тот, узнав о ситуации, в которой оказалась семья, помимо вещей, оговорённых в объявлении, поделился с ними также домашними заготовками, детскими вещами и даже подарочными сертификатами.

В то же время этот сервис также очень полезен в том плане, что он укрепляет спайку между жителями и локальным мелким бизнесом. Живые отзывы о том, как воспользовались какими-либо услугами или посетили какое-либо заведение, а также разнообразные льготы и скидки, предоставляемые только местным жителям, оказывают положительное влияние на оживление местной экономики.





Из-за пандемии люди стали проводить больше времени дома, что побудило многих заняться разборкой и последующей утилизацией ненужных вещей. К тому же, по финансовым соображениям, люди теперь стали более ответственно относиться к потреблению, что привело к увеличению числа сделок с подержанными вещами.

© Danggeun Market Inc

В «Тангын маркете» также есть доска объявлений «Жизнь района» и другие функции, ориентированные на жизнь локального сообщества.

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Формирование доверия

Но не обходится и без негатива. Пользователей много, поэтому то и дело кто-нибудь страдает от мошенничества. Случаются и моменты, идущие вразрез с этикой. Например, в прошлом году во время действия карантинных пропусков (когда для посещения заведений общественного питания или массовых мероприятий требовалась справка о вакцинации или отрицательный тест на ковид) появлялись посты, в которых те, кто не прошёл вакцинацию, просили продать ID полностью вакцинированного человека с целью получения QR-кода. Были и попытки продать собственные тесты с положительной реакцией на ковид тем, кто хотел сдать ПЦР-тест бесплатно или пару дней отдохнуть от работы.

Прямые сделки в «Тангын маркете» привлекли внимание как новаторская модель бизнеса, поскольку это формирует тренд C2C (consumer-to-consumer, т.е. из рук в руки) на основе места проживания. Главным моментом здесь является то, как пользователи создают и поддерживают атмосферу взаимного доверия. В «Тангын маркете», внедрив технологию машинного обучения, отслеживают нелегальный контент. Если человек даёт номер телефона, отличающийся от сообщённого при регистрации, или обнаруживается, что он причастен к преступлению, в чате немедленно всплывает предупреждающее сообщение. Если вы общаетесь с пользователем, наказанным за мошенничество при сделке, вам сообщат о прецеденте, чтобы предотвратить потенциальный ущерб. Тем, чьи действия привели к проблемам, немедленно ограничивают возможность пользования приложением. Кроме того, посредством сотрудничества с госорганами, такими как Главное полицейское управление и Корейское управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, прилагаются усилия, чтобы «Тангын маркет» был безопасной средой.

Оживление сделок по продаже подержанных вещей также способствует формированию атмосферы повторного использования ресурсов. В «Тангын маркете» заявили, что произвели эффект, сравнимый с посадкой 52,4 млн. деревьев, поскольку уменьшили выброс парниковых газов на 7,2 млн. тонн. Это согласуется с популярной сейчас в Корее формулой «окружающая среда, общество и управление». В бизнес-кругах считают, что интерес к сделкам с подержанными вещами вырастет ещё больше, поскольку он совпал с ростом интереса к повторному использованию ресурсов и расширению движения совместного участия в охране окружающей среды.





Ким Дон Хван, корреспондент «Сеге ильбо»





Полный текст статьи «Рынок подержанных вещей как элемент новой культуры жизни»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.