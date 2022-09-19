BLACKPINK представила музыкальный альбом BORN PINK

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Гёрл-группа BLACKPINK (블랙핑크) выпустила 16 сентября второй студийный альбом BORN PINK (본 핑크). В пластинку вошли восемь музыкальных треков, с ранее представленной песней Pink Venom. Титульный трек под названием Shut Down представляет собой уникальную композицию: песня сочетает в себе как классические, так и современные хип-хоп-биты, кроме того, в её создании были использованы семплы из «Кампанеллы», третьего этюда Ференца Листа. Благодаря мощному вокалу и динамичному рэпу в исполнении участниц группы песня звучит потрясающе, подчеркнули продюсеры группы. Примечательно то, что клип к песне стал самым дорогим за всю историю существования YG Entertainment. Огромные средства были потрачены на создание множества декораций, в совокупности символизирующих творческий путь, пройдённый участницами BLACKPINK за всё время существования группы.