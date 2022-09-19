В каком последнем сериале снялась актриса Ли Хе Ри?





Телеканал MBC готовится к показу очередного сериала под названием «Дворецкий – герой труда» (일당백집사), премьера которого запланирована на 19 октября. Главные роли в сериале исполнили актриса Ли Хе Ри (이혜리) и актёр Ли Чжун Ён (이준영). Сюжет развивается вокруг двух главных героев – дворецкого Кима, работника фирмы, выполняющего поручение всего за сто вон, и девушки Пэк Тон Чжу, работающей организатором похорон и обладающей сверхспособностью общаться с умершими. В съёмках приняли также участие актёры Сон Док Хо (송덕호), Тхэ Ин Хо (태인호) и актриса Хан Дон Хи (한동희). Всего будет представлено 16 серий.