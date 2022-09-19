Не пропустите экранизированные версии южнокорейских веб-комиксов

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Во втором полугодии 2022 года состоится премьера нескольких сериалов, созданных по сюжетам веб-комиксов платформы Naver Webtoon. В их числе сериалы «Запрет на бракосочетание» (금혼령, 조선혼인금지령), «Золотая ложка» (금수저) телеканала MBC, а также «Разблокировать босса» (사장님을 잠금해제) и «Гаус Электроникс» (가우스전자) телеканала ENA. Премьера двух из них - «Золотая ложка» и «Гаус Электроникс» - состоится 23 и 30 сентября. Ранее, 5 сентября, телеканал KBS2 представил сериал «Любовь по закону» (법대로 사랑하라), также снятый по сюжету одноимённого веб-комикса. Это история о бывшем прокуроре Ким Чжон Хо и его старой знакомой Ким Ю Ри, в которую он влюблён ещё со школьной скамьи. По стечению обстоятельств Ким Ю Ри арендует офис в здании, принадлежащем Ким Чжон Хо.