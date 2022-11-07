Песенные конкурсы в Северной Корее

ⓒ YONHAP News

В Северной Корее часто проводятся конкурсы творчества среди членов солдатских семей, конкурсы народной музыки, конкурсы песен среди рабочих. Между собой также соревнуются агитационные бригады. Все эти мероприятия проводятся в рамках проектов по распространению массовой культуры среди общественности. Всекорейский песенный конкурс среди рабочих впервые состоялся в 1986 году по распоряжению Ким Чен Ира. К участию в нём допускался любой желающий из числа представителей рабочего класса. Его главная цель заключалась в том, чтобы помочь повысить свой творческий потенциал. Главная цель проведения песенных конкурсов связана с пропагандой и агитацией. На Севере песни считаются эффективным способом преодоления трудностей. Люди принимают активное участие в конкурсах, исполняя песни, отражающие коммунистическую идеологию и политический курс партии. Таким образом проводится агитационная работа среди населения. Северокорейская газета «Нодон синмун» пишет, что вокальные конкурсы являются прекрасным форматом и средством развития массовой культуры и искусства. Северная Корея за счёт подобного рода программ построила систему, в которой песни используются в качестве эффективного средства достижения политических целей. О песенных конкурсах на Севере мы поговорим с доктором Ким Сыном, профессором-совместителем кафедры культурного контента Университета Конгук.