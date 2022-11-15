Цирк в Северной Корее

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Северокорейские цирковые артисты известны во всём мире. Высокий уровень их мастерства подтверждают многочисленные награды международных конкурсов. История северокорейского цирка берёт начало в 1952-м году, в самый разгар Корейской войны. Тогда была образована Корейская государственная цирковая труппа, которая позже сменила название на Пхеньянскую. Сейчас в Северной Корее имеются два цирка – Пхеньянский и Корейской народной армии. Северокорейская акробатика представляет собой художественное направление циркового искусства, объединяющее ритмичные движения и мастерство выполнения физических упражнений. Гордость северокорейского цирка – представления с животными. Артисты добились высоких результатов в дрессировке медведей и дельфинов. Ещё одно популярное направление в северокорейском цирке – магическое шоу. Считается, что этот жанр способствует развитию воображения, логики и умения рассуждать. Власти используют успехи цирковых артистов в целях пропаганды. Каждая их победа в международных конкурсах активно освещается в СМИ.

В сегодняшнем выпуске мы поговорим о цирковом искусстве в Северной Корее, а поможет нам в этом доктор Ким Сын, профессор-совместитель кафедры культурного контента Университета Конгук.