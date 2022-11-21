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압꾸정 (Апккучжон)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-11-21


Режиссёр: Им Чжин Сун

В ролях: Ма Дон Сок, Чон Гён Хо, О На Ра, Чхве Бён Мо

Премьера: 30 ноября 2022 г.


Тэ Гук вырос в районе Апкучжон-дон – главном центре пластической хирургии в РК. Мужчина давно мечтает о том, чтобы начать собственный бизнес и, наконец, у него появляется очень перспективная идея. На помощь ему приходит потерявший лицензию пластический хирург Чи У, вместе с которым он хочет создать лучшую клинику в Азии.

압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
압꾸정 (Апккучжон)
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