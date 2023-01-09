Ничего серьёзного (연애 빠진 로맨스)

Джентльмен и девушка (5) 오늘만 날이냐?
2023-01-09
#Новости шоу-бизнеса l 2023-01-09
Режиссёр: Чон Га Ён
В ролях: Чон Чжон Со, Сон Сок Ку
Премьера: 24 ноября 2021 г.
Ча Ён тяжело переживает расставание с парнем и решает больше не связывать себя серьёзными отношениями. Девушка устанавливает на телефон мобильное приложение для свиданий, где находит молодого человека по имени У Ри. Заявка в друзья от Ча Ён пришлась как нельзя кстати для У Ри. Совсем недавно он получил задание от шеф-редактора написать интересную серию статей для взрослых. Так начинаются ни к чему не обязывающие отношения.
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
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