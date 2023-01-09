Ничего серьёзного (연애 빠진 로맨스)





Режиссёр: Чон Га Ён

В ролях: Чон Чжон Со, Сон Сок Ку

Премьера: 24 ноября 2021 г.





Ча Ён тяжело переживает расставание с парнем и решает больше не связывать себя серьёзными отношениями. Девушка устанавливает на телефон мобильное приложение для свиданий, где находит молодого человека по имени У Ри. Заявка в друзья от Ча Ён пришлась как нельзя кстати для У Ри. Совсем недавно он получил задание от шеф-редактора написать интересную серию статей для взрослых. Так начинаются ни к чему не обязывающие отношения.