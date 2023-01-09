Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Ничего серьёзного (연애 빠진 로맨스)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-01-09


Режиссёр: Чон Га Ён

В ролях: Чон Чжон Со, Сон Сок Ку

Премьера: 24 ноября 2021 г. 


Ча Ён тяжело переживает расставание с парнем и решает больше не связывать себя серьёзными отношениями. Девушка устанавливает на телефон мобильное приложение для свиданий, где находит молодого человека по имени У Ри. Заявка в друзья от Ча Ён пришлась как нельзя кстати для У Ри. Совсем недавно он получил задание от шеф-редактора написать интересную серию статей для взрослых. Так начинаются ни к чему не обязывающие отношения.

Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Ничего серьёзного(연애 빠진 로맨스)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >