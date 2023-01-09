Рассказ «Утиные яйца» писателя Ке Ён Мука

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Несколько дней назад учитель из вечерней школы предложил детям пожертвовать по 50 хванов на нужды детей, ставших сиротами. Ман Гын подумал, что этим детям приходится ещё тяжелее, чем ему самому, хотя прошлым летом из-за сильных дождей он потерял отца и сестру. Мальчик уже два месяца не мог оплатить школу, но очень хотел пожертвовать пятьдесят хванов сиротам войны.









Ман Гым провёл рукой: яиц оказалось не одно, а целых три. В голову пришла мысль о том, что если продать яйца в лавке перед школой, то можно выручить как минимум пятьдесят хванов.

«Это преступление. Воровать чужое – преступление».

Эта мысль несколько раз промелькнула в голове Ман Гыма, он уже хотел уходить, но внезапно перед глазами всплыл образ голодных, холодных, страдающих сирот войны. Пока ему чудилось, что несчётное количество детей подбежали к нему и повисли на плече в мольбах о спасении, дрожащими руками Ман Гым уже потянулся к утиным яйцам.





쓸어보니 오리알은 한 알이 아니요, 세 알이나 대글거렸다.

만금은 그것을 학교 앞 거리 상점에 가져다 팔았으면

50환은 넉넉히 받을 수 있으리라는 생각이 머릿속에 떠올랐던 것이다.





‘죄다, 남의 물건을 훔친다는 것은 죄다’





만금은 몇 번이나 이런 생각을 하고는 그 자리를 떠나려 하였으나

뒤미처 그의 눈앞에는 헐벗고 굶주려 우는 전쟁 고아가 나타났다.

그리고는 살려 달라는 듯이 자기의 어깨에도 그들이 무수히 달려와서

매어달리는 것 같은 환상이 눈앞에 어릴 때,

그의 손은 어느 새 벌써 오리알에 가 닿아서 떨리고 있었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Визит в дом господина Юна, обнаружение утиных яиц, их продажа и взнос пожертвования, должно быть, вызвали у героя много внутренних переживаний и конфликтов. В конце произведения писатель ярко показал, насколько парадоксальными были те времена. На самом деле наказание должен получать не Ман Гым, а взрослые люди вроде господина Юна. Из-за их хитростей герой вынужден был своровать, чтобы помочь другим. И несмотря на то, что это был поступок ради доброго дела, мальчик подвергся критике и мучительным испытаниям.









Учитель вытащил из ящика стола шестьдесят хванов и швырнул их на стол.

- Даже не смей снова так поступать. Сейчас же выкупи эти яйца и верни их в дом господина Юна.

Учитель настойчиво подтолкнул пальцами деньги, и в тот момент, когда они скользнули в поле зрения Ман Гыма, мальчик не смог сдержать рыданий от внезапно нахлынувшего отчаяния. Слёзы струйками потекли по лицу в такт подрагивавшим плечам и закапали на банкноты.

- Скорее возьми их и иди!

Дрожащими руками Ман Гым молча взял деньги. Его сердце разрывалось на части при воспоминании об ощущениях в руках, возникших вчера вечером после обмена яиц на эти деньги. Обессиленный, Ман Гым шёл и ронял на свои следы чистые слёзы. Он наступал на них и снова ронял, ронял и опять наступал, продолжая идти тяжёлой походкой.





선생은 돈 60환을 테이블 서랍에서 꺼내어

책상 위에 다 휙 밀어던졌다.





“다시 그런 못된 짓을 어디 또 해 봐라.

이 자리로 당장 그 오리알을 물러다가 윤초시댁에 가져다 드려”





선생의 손 끝에서 힘있게 밀리는 돈이

눈 앞으로 미끄러져 들어오는 순간,

만금은 갑자기 설움이 북받쳐 울음을 어찌할 수가 없었다.

들먹이는 어깨 따라 가다듬었던 눈물이 또 다시 주르르 흘러내리며

지전 위에 뚝뚝 떨어졌다.





“냉큼 집어 들고 나가지 못해!”





만금은 말없이 떨리는 손으로 돈을 움켜 들었다.





어제 저녁 상점에서 오리알과 바꿔 들었을 때의

그 돈과의 감정의 교차를 손 안에 느낄 때

만금은 가슴이 찢어지는 듯하였다.





힘없이 발길을 돌리는 걸음 좇아

마룻바닥 위에 점점이 떨어지는 말간 눈물방울을

만금은 밟고도 또 떨어뜨리고

떨어뜨리고는 또 밟으며 무거운 걸음을 옮겨 놓고 있었다.









Писатель Ке Ён Мук (8.09.1904 – 9.08.1961) родился в посёлке Сончхон провинции Пхёнан-Пукто. Дебютировал в 1925 году с рассказом «Возврат долга».