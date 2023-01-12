В годы японской оккупации многие деятели культуры не могли свободно выражать свои мысли, однако их творчество так или иначе отражало страдания и несчастья народа. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 12 января вы сможете познакомиться с песнями, написанными в те времена, и узнать о людях, благодаря которым эти песни дошли до наших времён.





Выпуск 600. Песни времён японского господства

* Песня «Итальянский сад» – Ли Чжон Пхё (вокал, цитра каягым)

* Песня «Побережье Нодыль» – Ким Ён У (вокал)

* Песня «Тхэпхёнга» – Сон Со Хи (вокал), ансамбль «Вторая луна»