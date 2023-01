Нерассказанные истории ДМЗ. Ч.2





Деревня Мёнпхари в Косоне, откуда видны расположенные на территории КНДР горы Кымгансан, находится на самой северной оконечности Южной Кореи.

Ожившие воспоминания

Судьба связала Хан Соль с ДМЗ в 2016 году, когда она изучала экологию в аспирантуре Сеульского национального университета. В то время её научный руководитель участвовал в Real DMZ Project, проекте городской культуры и современного искусства. Когда Хан Соль, сопровождая профессора, впервые приехала в деревню Минбук, весь окружающий пейзаж был ей в новинку. Она родилась и выросла в Сеуле, никогда не бывала в сельской местности, а отсутствие братьев не дало шанса соприкоснуться с армейской культурой. Тогда Хан Соль осознала, что обычный человек, который ничего не знает о ДМЗ, - это она сама. Ей стало грустно от мысли, что, если бы кто-нибудь рассказывал ей о ДМЗ, она заинтересовалась бы этим местом гораздо раньше.

- В день, когда в Чхорвоне я впервые участвовала в проекте «ДМЗ: мирный безопасный туризм», я с запозданием осознала, что везде рассказывали только о Корейской войне. А о послевоенном времени никто не говорил. И тогда мы поехали в деревню Минбук, а там в жизнях местных жителей повсюду были фрагменты историй из времён до и после Корейской войны. И мне захотелось записать их.

Посещение Мемориала жертвам холокоста в Берлине стало ещё одним толчком, побудившим Хан Соль выпускать журнал с историями ДМЗ. Один из выставочных залов мемориала был заполнен свидетельствами обычных жизней жертв холокоста - дневниками и письмами. А в другом висели семейные фото в больших рамках. Они выглядели совершенно обыденно, но когда Хан Соль подошла поближе, на неё нахлынули чувства: подписи к фото рассказывали о том, что стало с каждым из этих людей спустя годы. Эта выставка показала, что все эти люди на самом деле были личностями, у каждого из них была своя жизнь. Расплакавшись, Хан Соль твёрдо решила, что будет записывать воспоминания каждого из жителей ДМЗ.

- Мне повезло. Дело в том, что мы с тремя друзьями, с которыми я училась в магистратуре и аспирантуре, подали заявку на конкурс студенческих бизнес-планов, и нас выбрали. Мы оказались среди 10 команд-финалистов, причём другие уже были известными стартапами. Поначалу я не вполне понимала, почему выбрали таких неопытных новичков, как мы, но потом я подумала, что это произошло, потому что наша идея о ценности ДМЗ получила признание, и от этого стало хорошо на душе. Благодаря этому запуск проекта был лёгким.





Истории, о которых никто не спрашивал





Жители деревни Минбук в Чхорвоне помогают управлять кемпингом, в который переделали заброшенную школу.

В статье «В поисках следов гор Кымган-сан» опубликованы воспоминания о находящемся в Косоне последнем пике этой горной гряды. Статья была напечатана в «about dmz, Vol. 3: Revive Goseong».

С момента основания в 2019 году All About занимается не только выпуском «about dmz», но и разнообразными проектами, включая производство товаров, организацию выставок и управление кемпингом. В частности, Сеульский кемпинг в деревне Пхёнхва в Чхорвоне предоставляет возможность переночевать за Линией гражданского контроля. Сейчас компания управляет кемпингом для властей Сеула по контракту, но планирует сделать когда-нибудь пространство для тех, кто будет изучать «память ДМЗ», и приглашать больше людей. При этом речь идёт не только о ДМЗ. Цель All About - при помощи подходящего контента рассказать широкой публике о тех регионах Кореи, которые пока не смогли привлечь внимания. Компания планирует познакомить потенциальных посетителей с местной культурой и воспоминаниями жителей под углом зрения чужака, а не уроженца здешних мест.

- Мы расширяем зону охвата, включая в неё другие регионы, но ДМЗ остаётся первопричиной нашего существования. Когда бы мы ни встречались с жителями приграничных районов с целью сбора материала, нас почти всегда принимали очень тепло. Не только в Чхорвоне, но и в Пхачжу и в Косоне. Мне кажется, одно то, что кто-то интересуется историями, о которых их никто не спрашивал, становится для них большим утешением.

До последнего времени Хан Соль была безумно занята подготовкой выпуска «about dmz, Vol.3: Revive Косон». В Косоне тоже с избытком разных историй. Здесь самая длинная береговая линия в Корее, но при этом более половины территории занимают горы, поэтому жизнь местных жителей отличается особой самобытностью. Горы Кымган-сан, простираясь в обе стороны ДМЗ, достигают этого региона, заставляя вновь почувствовать боль разделения. Деревня Мёнпхари, недавно вышедшая из-под административной юрисдикции деревни Минбук, расположена на самой северной оконечности Кореи. Там есть пляж Мёнпха - самый северный пляж Косона. Иначе говоря, горы и море сообщаются друг с другом, и только земля лежит разделённой.

- Слово «revive» в выпуске про Косон отражает наше желание, чтобы регион, который несколько лет назад пострадал от больших лесных пожаров, переступив через эту боль, возродился. И то, что Косон в связи с ростом интереса к бесконтактным путешествиям из-за пандемии набирает популярность как туристическое направление, мне думается, тоже связано с возрождением, - говорит Пак Хан Соль.





Пак Ми Гён писательница-фрилансер

Хан Чжон Хён фотограф





Полный текст статьи «Нерассказанные истории ДМЗ»





