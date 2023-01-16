Режиссёр Пак Хун Чжон начал работу над новым фильмом

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Кинопрокатная компания ACEMAKER MOVIEWORKS представила список актёров, приглашённых для участия в съёмках фильма «Деспот» (폭군) режиссёра Пак Хун Чжона (박훈정). В их числе оказались актёры Чха Сын Вон (차승원), Ким Сон Хо (김선호) и Ким Ган У (김강우). В центре сюжета специальная программа, удалённая в результате случайного инцидента, и несколько людей, цель которых заполучить сохранившиеся части удалённого ПО. Фильм «Деспот» вызывает особый интерес, поскольку является очередной работой режиссёра Пак Хун Чжона, известного по таким работам как «Новый мир» (신세계), первая и вторая части фильма «Ведьма» (마녀). Съёмки фильма начались 2 января текущего года, сообщает компания.