Netflix объявил список контентов на 2023 год

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Стриминг-платформа Netflix представила список контентов, которые будут представлены в течение 2023 года. В него вошли 34 работы, в том числе, 21 сериал, 5 реалити-шоу и 8 фильмов, включая 2 документальных. Особого внимания заслуживает ремейк тайваньского сериала «Когда-нибудь или однажды» (Someday or One Day), вышедшего в 2019 году. Южнокорейская версия сериала под названием «Время взывает к тебе» (너의 시간 속으로) повествует о молодой девушке, вернувшейся в прошлое, чтобы встретить любимого человека. Главные роли исполнят актёр Ан Хё Соп (안효섭), Кан Хун (강훈) и актриса Чон Ё Бин (전여빈). Дата выхода сериала запланирована на третий квартал 2023 года. Другой контент, фильм «Существо Кёнсона» (경성 크리처) в главной роли с актёром Пак Со Чжуном (박서준) и актрисой Хан Со Хи (한소희), выйдет в четвёртом квартале. Его действие разворачивается после окончания Второй мировой войны и до начала разделения Кореи на Южную и Северную. По сюжету двум героям предстоит сразиться с неизвестным монстром. В списке контентов также документальный фильм «Жёлтая дверь: В поисках неопубликованных короткометражных фильмов режиссёра Пон Чжун Хо» (노란 문 : 봉준호 감독의 미공개 단편영화를 찾아서), продолжение сериала «Слава» (더 글로리) с актрисой Сон Хе Гё (송혜교) в главной роли, а также второй сезон сериала «Милый дом» (스위트홈) с актёром Сон Ганом (송강) и актрисой Ли Си Ён (이시영) в главных ролях.