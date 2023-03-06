В РК началась кампания по привлечению World Expo-2030 в Пусан

ⓒ Busan Metropolitan City

В РК проходит общественная кампания с участием артистов с целью привлечения в Пусан Всемирной универсальной выставки World Expo в 2030 году. Поддержать акцию выразили желание порядка ста человек, которые примут участие в записи рекламных видеороликов. Контенты будут публиковаться в социальных сетях каждую пятницу в период до 21 апреля. В записи первого видеоролика, опубликованного 3 марта, приняли участие группы VIVIZ (비비지) и CLASSY, актриса Ли Со Ён (이소연), актёр Им Хо (임호), танцор Пак Чи У (박지우). Мэр Пусана Пак Хён Чжун выразил благодарность всем тем, кто решил внести свой вклад в привлечение выставки World Expo в Пусан, в том числе, продюсерскому агентству JYP Entertainment и IOK Company.