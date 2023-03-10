Музыкальные новинки февраля 2023 года

ⓒ artsroent, MA, deecompany, EMA, archiveachim, TR EntertainmnetС вами вторая суббота месяца, которая посвящается музыкальным релизам, выпущенным разными исполнителями за последний месяц. Нашу рубрику открыла заводная песня жанра трот «Грядёт что-то большое»(큰거온다) в исполнении певицы Сон Мин Гён(송민경), которая является бывшей участницей вокальной группы THE SEE YA(더 씨야).

Далее мы прослушали проникновенную и вызывающую сильные эмоции балладу «Still I miss you» или «Всё ещё тоскую по тебе»(미워하고 사랑하고) от певца Ким Ги Тхэ(김기태).

Следом мы познакомили вас с ещё одной балладной песней, которая называется «love ends»(우리 이제 그만 힘들자). Композицию исполняет певица Чхве Ин Гён(최인경), которая известна на платформе YouTube за свои каверы на музыкальные работы других исполнителей.

Далее прозвучали работы популярного кроссоверного квартета LA POEM(라포엠) «Якорь»(닻) и «Обнятие»(안아줄게) в исполнении рок-бэнда YB(윤도현 밴드).

Мы также познакомили наших радиослушателей с автором-исполнителем Ли Пада(이바다). Певица дебютировала в 2015 году, выпустив сингл «You Got Me». Типичная песня жанра PB R&B покорила сердца корейской молодёжи. Ли Пада участвовала во многих коллаборационных работах разных музыкальных исполнителей и стала набирать широкую известность. В 2019 году она дала два сольных концерта, билеты на которых были распроданы мгновенно. На наших волнах прозвучит новый трек, который называется «Сирена».

В нашем эфире также прозвучали работы «Ветер»(휘) в исполнении певца Хон Исаака(홍이삭) - саундтрек к телесериалу в жанре фэнтези и мелодрамы «Сезон Ккокту»(꼭두의 계절), песня-трот «Снова»(다시 또) от певицы Юн Тхэ Хва(윤태화) и трек «WE ARE YOUNG» в исполнении гёрлз-группы-новичков TRI.BE(트라이비).