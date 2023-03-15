В какие игры играют северокорейцы?
2023-03-15
#Мелодии Кореи l 2023-03-16
В прежние времена с дня весеннего равноденствия корейцы начинали активно трудиться в полях, ремонтировать дом после зимних холодов, а также наслаждаться пробуждавшейся природой. Это время года описано во многих стихах и песнях. С некоторыми из них предлагаем познакомиться в новом выпуске передачи «Мелодии Кореи».
Выпуск 599. Песни о весне
* Песня «Весеннее томление» – Ку Мин Чжи (вокал)
* Песня «Нольлян» – Группа «Егёль бэнд»
* Песня «Поиски весны» – Группа «Соульчиги»
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-17 15:36:29
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