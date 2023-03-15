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Песни о весне

#Мелодии Кореи l 2023-03-16

Мелодии Кореи

Песни о весне

В прежние времена с дня весеннего равноденствия корейцы начинали активно трудиться в полях, ремонтировать дом после зимних холодов, а также наслаждаться пробуждавшейся природой. Это время года описано во многих стихах и песнях. С некоторыми из них предлагаем познакомиться в новом выпуске передачи «Мелодии Кореи».  


Выпуск 599. Песни о весне

* Песня «Весеннее томление» – Ку Мин Чжи (вокал)

* Песня «Нольлян» – Группа «Егёль бэнд»

* Песня «Поиски весны» – Группа «Соульчиги»

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