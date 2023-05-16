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Жаркий день на пляже Кёнпхо

2023-05-16

Новости



16 мая максимальная температура воздуха в Канныне провинции Кёнгидо достигла +34°C, и туристы спасаются от жары в тени сосен на пляже Кёнпхо. 

(Yonhap News)

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