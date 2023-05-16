Жаркий день на пляже Кёнпхо

РК увеличила в апреле экспорт автомобилей на 40,3%
2023-05-16 12:02:25
2023-05-16
16 мая максимальная температура воздуха в Канныне провинции Кёнгидо достигла +34°C, и туристы спасаются от жары в тени сосен на пляже Кёнпхо.
(Yonhap News)
2023-05-16 12:02:25
2023-05-16 11:20:22
2023-05-15 15:41:53
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