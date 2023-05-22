Участницы Seraphim и NewJeans – в числе самых влиятельных в Азии

ⓒ SOURCE MUSIC

Участницы гёрл-групп Seraphim (세라핌) и NewJeans (뉴진스) вошли в список Forbes самых влиятельных личностей в Азии младше 30-ти. Их заслуги были отмечены в категории «Развлечения и спорт». Составители рейтинга отметили популярность видеоклипа группы Seraphim к песне Fearless (피어리스) на YouTube с 155,5 млн просмотров, назвав коллектив одним из самых популярных в жанре К-РОР. Другая группа NewJeans рассматривается как очередная «сенсация» музыкального направления К-РОР. Девушки подписали контракты со многими мировыми брендами одежды, что подтверждает их высокий статус и мировую популярность, говорится в оценке Forbes. В список также вошёл композитор Ли Сын Чжу (이승주), более известный под творческим псевдонимом LØREN (로렌). Молодой человек является автором песен популярных южнокорейских исполнителей, в том числе G-DRAGON и BLACKPINK (블랙핑크). Американский журнал Forbes ежегодно публикует список влиятельной молодежи Азии до 30 лет, достигшей высоких результатов в ряде областей, включая искусство, маркетинг, технологии и финансы.