SBS покажет новый сериал о сверхъестественном

Участницы Seraphim и NewJeans – в числе самых влиятельных в Азии
2023-05-22
Телеканал SBS анонсировал премьеру нового сериала «Демон» (악귀) с актрисой Ким Тхэ Ри (김태리) и актёром О Чжон Сэ (오정세) в главных ролях. Показ первой серии запланирован на 23 июня. Новый контент повествует о двух героях: девушке Ку Сан Ён, в которую вселился злой дух, и парне Ём Хе Сане, способном видеть сверхъестественное. Вместе они пытаются раскрыть тайну загадочных убийств, которые, как предполагается, связаны с пятью священными предметами. Сценарий написан автором Ким Ын Хи (김은희), известной по таким сериалам как «Сигнал» (시그널) и «Королевство» (킹덤).
2023-05-22
2023-05-19 15:02:10
2023-05-19 14:54:40
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >