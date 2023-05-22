SBS покажет новый сериал о сверхъестественном





Телеканал SBS анонсировал премьеру нового сериала «Демон» (악귀) с актрисой Ким Тхэ Ри (김태리) и актёром О Чжон Сэ (오정세) в главных ролях. Показ первой серии запланирован на 23 июня. Новый контент повествует о двух героях: девушке Ку Сан Ён, в которую вселился злой дух, и парне Ём Хе Сане, способном видеть сверхъестественное. Вместе они пытаются раскрыть тайну загадочных убийств, которые, как предполагается, связаны с пятью священными предметами. Сценарий написан автором Ким Ын Хи (김은희), известной по таким сериалам как «Сигнал» (시그널) и «Королевство» (킹덤).