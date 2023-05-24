Кулинарные программы в Северной Корее

ⓒ YONHAP News

В Северной Корее в честь праздников и каких-нибудь важных событий проводятся кулинарные конкурсы, которые транслируются на всю страну по центральному телевидению. В 2018 году в Северной Корее прошёл кулинарный фестиваль в честь Дня Солнца или Дня рождения основателя государства Ким Ир Сена, которого на Севера называют «Солнцем нации». Примечательно то, что на этом фестивале были представлены блюда из таких дорогих продуктов как индейка и омары. Также были представлены самые разнообразные блюда с использованием листьев и побегов танбэкчхо – новой овощной культуры, выведенной в Северной Корее несколько лет назад, которая отличается высокой питательностью и богата аминокислотами. Слово танбэкчхо буквально означает «белковая трава». Считается, что название для новой культуры придумал лично сам Ким Чон Ын. Из этого можно сделать вывод, что подобные кулинарные конкурсы и фестивали в Северной Корее одновременно служат средством пропаганды отечественных продуктов питания и кулинарных стандартов и таким образом связаны с политикой властей.

В сегодняшнем выпуске мы побеседуем об этом с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.