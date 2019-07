Công ty quản lý: Neverland

Hoạt động từ: 2012





Nữ ca sĩ trẻ Hàn Quốc - Kim Na-young đã trở nên cực kì nổi tiếng sau khi phát hành đĩa đơn mang tên “What If It Was Going” vào năm 2015 và “oanh tạc” các bảng xếp nhạc âm nhạc của Hàn Quốc. Kim Na-young ra mắt vào năm 2012, sau khi video cô nàng hát ở Hongdae được lan truyền rộng rãi và thu hút hơn 1 triệu lượt xem.





Album phòng thu

The 2nd Album: Inner (Hoàn chỉnh, 2018)

The 1st Album “From the Heart” (Hoàn chỉnh, 2016)

Singles & EPs

To Be Honest (single, 2019)

Incorrect Answer feat. Lee Min-hyuk of BTOB (single, 2018)

Each of Us (single, 2018)

Miss u (single, 2017)

But I Must (single 2017)

Being an Adult (single, 2017)

Tears (single, 2017)

No Blame (single, 2016)

What If It Was Going (single, 2015)

Believe Me (single, 2015)

Never (single, 2015)

As You Told Me (single, 2014)

Sometimes (single, 2014)

I’m Sorry (single, 2014)

If Winter Ends (single, 2014)