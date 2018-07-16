صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأوربي والياباني

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قرر صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لأوربا واليابان لهذا العام، كما حذر من أن التصعيد المحتمل للحروب التجارية الدولية حاليا هو أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي.وفي تقرير حول توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي صدر أمس الاثنين، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي دون تغيير عند 3,9% لهذا العام والعام القادم 2019، لكنه قرر تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي بالنسبة لأوربا واليابان، حيث توقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بنسبة 2,2% هذا العام، بعد أن كان قد توقع 2,4% في شهر أبريل الماضي.وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1% خلال هذا العام، وهو ما يعد أقل من توقعاته السابقة في أبريل، البالغة 1,2%.وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "موري أوبستفيلد" في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين إن التصاعد المحتمل للحروب التجارية هو أكبر خطر يهدد النمو الاقتصادي العالمي على المدى القريب، كما أن هناك احتمالا بأن تؤثر الحروب التجارية سلبيا على الثقة الاستثمارية وأسعار الأسهم.