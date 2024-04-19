تدهور التوقعات الاقتصادية للشركات الكورية بسبب أزمة الشرق الأوسط

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أشار تحليل أخير إلى أن السبب في تدهور التوقعات الاقتصادية للشركات الكورية يرجع إلى الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.ووفقا لنتائج مسح أجراه اتحاد الصناعات الكورية مؤخرا على 600 شركة كورية، بلغ مؤشر مسح الأعمال لشهر مايو القادم 94.9 نقطة، بانخفاض مقداره 3.7 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.وقال الاتحاد إن مؤشر مسح الأعمال قد اقترب من 100 نقطة الشهر الماضي بعد أن شهد ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي منذ فبراير الماضي، لكنه سجل انخفاضا بسبب تدهور المعنويات الاقتصادية الناجم عن التصاعد الأخير في أزمة الشرق الأوسط.وقال مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والصناعية في اتحاد الصناعات الكورية "لي سانغ هو" إن الشركات الكورية تواجه حالة من عدم اليقين بسبب سعر الفائدة الرئيسي المرتفع، والتضخم العالي، وسعر الصرف المرتفع، إلى جانب أزمة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة إنعاش المعنويات الاقتصادية من خلال بذل جهود لاستقرار التضخم وسعر الصرف، والاستعدادات لمواجهة المخاطر الخارجية.