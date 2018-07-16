الحكومة توسع دعمها للأسر منخفضة الدخل

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تعهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية الكوري "كيم دونغ يون" بالعمل على زيادة حجم الضرائب المستردة للأسر ذات الدخل المنخفض وزيادة عدد المستفيدين من هذا الدعم، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع الآثار الجانبية المحتملة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.جاء ذلك خلال اجتماع عقده "كيم" اليوم الثلاثاء مع مسؤولين في الحزب الديمقراطي الحاكم لمناقشة سبل دعم الأسر ذات الدخل المنخفض ومراجعة الأوضاع الاقتصادية في النصف الثاني من هذا العام.وقال الوزير "كيم" إن الحكومة سوف "توسع بشكل كبير" من عدد المستفيدين من نظام ضرائب الدخل المستردة، الذي يتيح استرداد الضرائب للأسر منخفضة الدخل، وكذلك زيادة حجم الدعم المالي المقدم لها.وقال "كيم" أيضا إن الحكومة ستزيد من فرص العمل لكبار السن وتوفر الدعم اللازم عن طريق إنشاء صناديق للطوارئ في النصف الثاني من هذا العام، إذا لزم الأمر.وأضاف أن الحكومة ستعمل على زيادة المعاشات الأساسية لكبار السن في وقت مبكر، وتخفيض رسوم بطاقات الائتمان لصغار التجار.