بومبيو يقول إن كوريا الشمالية هي التي ستقرر التسلسل الزمني لنزع السلاح النووي

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" هو الذي سيحدد الجدول الزمني النهائي لنزع السلاح النووي.جاء ذلك في مقابلة مع قناة "نيوز آسيا" أمس الجمعة خلال زيارة "بومبيو" الحالية لسنغافوره، لحضور منتدى "آسيان" الإقليمي، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تعهدت بتحسين علاقتها مع كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي، إضافة إلى وضع الشعب الكوري الشمالي في مسار مزدهر نحو مستقبل أكثر إشراقا.وردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة التي عُقدت في يونيو بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قد جعلت نزع الأسلحة النووية أقرب مما سبق، رد "بومبيو" بالتأكيد على ذلك، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن "كيم جونغ أون" هو الذي سيحدد موعد تجريد بلاده من الصواريخ والأسلحة النووية، مشيرا إلى أن "كيم" أكد التزامه بنزع السلاح النووي، كما طالبته دول العالم بأن يفعل ذلك في قرارات مجلس الأمن الدولي.وكان "بومبيو" قد أخبر لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في أواخر الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة قررت الالتزام بـ"دبلوماسية الصبر" لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، لكنها لن تترك هذه العملية تمضي إلى ما لا نهاية.