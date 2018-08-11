سعر البنزين يستمر في الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي

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ارتفعت أسعار البنزين المحلي للأسبوع السادس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات وثمانية أشهر.في سيول، حيث تعتبر أسعار النفط الأعلى في البلاد، تجاوز متوسط ​​سعر البنزين والديزل 1700 وون و 1500 وون على التوالي للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014.ووفقًا لموقع Opinet الخاص بمعلومات أسعار النفط الذي تديره شركة النفط الوطنية الكورية، ارتفع سعر البنزين العادي في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد بمتوسط ​​2.5 وون إلى أكثر من 1616 وون للتر في الأسبوع الثاني من أغسطس.وقالت مؤسسة النفط الوطنية إن أسعار النفط العالمية ارتفعت بسبب العقوبات الأمريكية على إيران إلى جانب عوامل أخرى، لكن الزيادة كانت محدودة وسط الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.