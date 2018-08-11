الكوريتان تستكملان قوائم وفديهما في محادثات الاثنين

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انتهت كوريا الجنوبية والشمالية من وضع قوائم الوفود الخاصة بالمحادثات بين الكوريتين رفيعة المستوى والمقرر إجراؤها يوم الاثنين.وسيقود وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" وفد كوريا الجنوبية الذي يضم نائب وزير الوحدة "تشون هيه سونغ" ومسئولين من مكتب الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء.ويرأس الجانب الكوري الشمالي "ري سون غوان"، رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للبلاد، التي تتولى الشؤون بين الكوريتين.وسيحضر كذلك نائب رئيس اللجنة بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين آخرين من وكالات الدولة المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية والبيئة والتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.واتفقت الكوريتان في وقت سابق على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم الاثنين بناء على طلب الشمال، على الجانب الشمالي من قرية بانمونجوم الحدودية.وخلال المحادثات، سيراجع الجانبان تنفيذ اتفاقية قمة أبريل بين الكوريتين، كما سيناقشان الاستعدادات لعقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين.