الكوريتان تتفقان على عقد القمة الثالثة بينهما في بيونغ يانغ خلال سبتمبر

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اتفقت الكوريتان على عقد مباحثات القمة الثالثة بينهما خلال شهر سبتمبر القادم في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، ولكن لم يتم تحديد الموعد الدقيق لها.جاء ذلك في المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين اليوم الاثنين في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" ، التي شارك فيها وفد كوري جنوبي يتكون من 4 أعضاء برئاسة وزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون".أما الجانب الكوري الشمالي فشارك فيها بوفد يتكون من 5 أعضاء برئاسة رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كوان".وفي أثناء المباحثات بحث الجانبان القضايا المتعلقة بتنفيذ ما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي في ختام الجولة الأولى من محادثات القمة بين الكوريتين، وعقد الجولة الثالثة من هذه المحادثات، ولكن لم يتمكن الجانبان من التوصل الى اتفاق حول موعد المباحثات بدقة وحجم الوفود المشاركة فيها وغيرها من التفاصيل.كما ناقش الجانبان خلال مباحثات اليوم تطورات الكوريتين لترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية.وستكون القمة القادمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ هي الأولى منذ عام 2007 عندما زار الرئيس الكوري الجنوبي الراحل "روه مو هيون" كوريا الشمالية من أجل الالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل".