اتفاق حزبي للمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بتخفيف القيود

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض بشأن المصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بتخفيف القيود خلال شهر أغسطس الجاري.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد اليوم الجمعة بين زعماء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان السياسية في الأحزاب السياسية، حيث توصل المشاركون إلى اتفاق للمصادقة على مشاريع القوانين التي اقترحها الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب المستقبل المعارض.ومن بين مشاريع القوانين المقترحة مشروع قانون خاص بتعيين منطقة حرة وتخفيف القيود الحكومية على شركات الصناعات الجديدة العاملة في مناطق معينة.كما اتفقت الأحزاب السياسية بشكل أساسي على المصادقة على مشروع قانون خاص بحماية إيجازات المباني التجارية ضمن الجهود الرامية إلى حماية مصالح المستأجرين.