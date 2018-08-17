الجولة الأولى من برنامج لم شمل الأسر المشتتة تنطلق اليوم

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تم أخيرا لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين بعد لقاء واشتياق دام طويلا.توجه أفراد الأسر المشتتة الجنوبيين صباح اليوم الاثنين إلى منتجع جبل كوم كانغ السياحي الذي يحتضن برنامج لم الشمل الذي ينطلق اليوم ويمتد على طول ثلاثة أيام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها برنامج لم شمل الأسر المشتتة منذ شهر أكتوبر من عام 2015.وصل الوفد الجنوبي المكون من 360 شخصا، بمن فيهم 89 من أعضاء الأسر المشتتة، إلى منتجع كوم كانغ في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، لينطلق لم الشمل الجماعي بين أفراد الأسر المشتتة من الكوريتين في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.ومن المقرر أن يقام حفل عشاء ترحيبي في الساعة السابعة مساء من نهار اليوم. بينما سيشهد اليوم الثاني عقد لقاءات منفصلة بين أفراد الأسر الشماليين وأقاربهم الجنوبيين في غرف الفندق لمدة ساعتين، ليُتبع ذلك بوجبة غداء خاصة لمدة ساعة واحدة.وفي اليوم الثالث والأخير، سيتم عقد لقاءات أخرى منفصلة بين أفراد الأسر المشتتة، كما سيتناولون الغداء معا قبل عودة الجنوبيين إلى الديار.